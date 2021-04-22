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    Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü

    Isparta’da evinin avlusunda oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun üzerine demir askılık düştü. Askılığın kanca kısmı kafasına saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 16:25
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    Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü

    Isparta'nın merkez Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü.

    KAFASINA SAPLANDI

    Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    Isparta da kızın kafasına demir askılık düştü #1

    Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü VİDEO

    KANCA KESİLDİ

    İtfaiye ekipleri, Azra S.’nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Isparta da kızın kafasına demir askılık düştü #2

    Isparta da kızın kafasına demir askılık düştü #3

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