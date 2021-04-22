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- Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü
Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü
Isparta’da evinin avlusunda oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun üzerine demir askılık düştü. Askılığın kanca kısmı kafasına saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
- İHA
- 22.04.2021 - 16:12
- Güncelleme : 22.04.2021 - 16:25
Isparta'nın merkez Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü.
KAFASINA SAPLANDI
Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Isparta'da kızın kafasına demir askılık düştü VİDEO
KANCA KESİLDİ
İtfaiye ekipleri, Azra S.’nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.