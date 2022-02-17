Isparta’da kızını arayan baba: Sağ olup olmadığını bileyim

Gece vakti camdan atlayıp kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki G.G.’nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. G.G.’nin babası Esat G. kızına seslenerek, “Sağ olup olmadığını bileyim” dedi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan 17 yaşındaki G.G, iddiaya göre 15 Şubat gecesi evin camından atlayarak kayıplara karıştı.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine baba Esat G., emniyete kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, G.G.’nin bulunması için çalışmalar başlattı.

“HER YERDE SENİ ARIYORUZ”

Baba Esat G., kızına seslenerek, "Kızım acil eve dönmeni istiyorum. Emniyet güçleriyle beraber her yerde seni arıyoruz, ulaşamıyoruz. Babaannen perişan oldu. Lütfen bizi habersiz bırakma neredeysen ara bizi. Sağ olup olmadığını bileyim." ifadelerini kullandı.