Komşularına kızarak evinin önüne yasak olmasına rağmen duba çaktıran kadının, mahalleliyi sık sık emniyete şikayet ettiği ileri sürüldü. Mahalle muhtarı gerekli mercilere başvurduğunu belirtti.

Isparta’da ikamet eden bir vatandaş komşularının evinin önüne araç park etmemesi için hakaret içeren bir pankart astı.

Pankarta ‘Bu evin önüne araç park eden şerefsizdir’ yazan vatandaş için Mahalle Muhtarı Veli İşlek, zabıtaya başvuruda bulundu.

Olay yerine gelen zabıta müdürlüğü ekipleri, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi için zabıta, pankartın kaldırılması amacıyla yasal işlemleri başlattı.

Isparta'da komşularına kızan kadın pankart astı: Aracını buraya park eden şerefsizdir VİDEO



"SIK SIK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Mahalle Muhtarı Veli İşlek, ev sahibinin komşularıyla sıkıntıları olduğunu belirterek, “Ablamız devamlı ‘komşular yok balkona çıkıyor, yok dışarıda duruyor’ diyor. Yan tarafta Almanya’daki bir ağabeyimiz var onun kiracısı aracını park ediyor. ‘Neden benim evimin önüne park ediyorsun’ gibisine kavga ediyor. Valilik, emniyet ve zabıta müdürlüğünü çok meşgul eden bir şahıs. Sık sık sıkıntı yaşıyoruz.





"KOMŞU BALKONA ÇIKIYOR DİYE RAHATSIZ OLUYOR"

Komşuları da çok rahatsız. Yandaki apartmanda bir komşusu balkona çıkıyor diye rahatsız oluyor. Vatandaş balkonuna çıkamayacak mı? Belediyeden emekli bir ağabeyimiz vardı, rahat edeceği zaman Çünür Mahallesi’ne taşındı. Hep bunun yüzünden” dedi.





"KOMŞULARI EMNİYETE ŞİKAYET EDİYOR"

Ev sahibinin araçların park etmemesi için yasak olmasına rağmen yola duba çaktırdığını ileri süren İşlek, “Benim hakkımda da görevimi yapmadığıma dair dilekçe vermiş. ‘Abla komşularla gelelim ne sıkıntınız varsa çözüm bulalım’ diyorum ‘beni vatandaşla muhatap etme’ gibisinden cevaplar veriyor. Sonra beni valiliğe şikayet ediyor. Komşuları emniyete şikayet ediyor” diye konuştu.





"GEREKLİ MERCİLERE MÜRACAATIMIZI YAPTIK"



İşlek, dubalardan dolayı evin önüne araç parkı yapılamayacağını belirterek, “Etraftakilere laf atmacasına bir pankart yaptırmış. Aslında bu suç. Bu konuda gerekli mercilere müracaatımızı yaptık. Onlar da gerekeni yapacaktır. Sorunun tatlılıkla çözülmesini istiyoruz” dedi.



