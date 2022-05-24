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    Isparta'da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu

    Seyir halindeki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine fırladı. Kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 24.05.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:10
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    Isparta'da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu

    Isparta'nın Davraz Mahallesi 142 Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Sait Yavuz, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu.

    İHA'nın haberine göre; kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    Yaralının sağlık durumu iyi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Yavuz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Isparta da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu #1

    Isparta da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu #2

    Isparta da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu #3

    Isparta da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu #4

    Isparta da kontrolden çıkan araç, otomobilin üzerine uçtu #5


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