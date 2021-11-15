Isparta’da köpeğe çarptı, yoluna devam etti

Isparta’da köpeğe çarptı, yoluna devam etti

Minibüs sürücüsü, yol kenarındaki sokak köpeğine çarptı. Aracından inen sürücü, kanlar içerisinde kıvranan köpeğe müdahale etmek yerine öylece bırakıp gitti.

Cumartesi günü 09.58 sıralarında Isparta’nın Deregümü köyünde minibüsü ile seyir halinde olan sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptı.

Sürücü, kanlar içerisindeki köpeği öylece bırakıp, arkasına bakmadan gitti.

O ANLAR SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Halk otobüsündeki araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, sürücünün köpeğe çarptıktan sonra aracından indiği ancak hayvanın yaşaması için hiçbir müdahalede bulunmadığı anlar yer alıyor.

Yeniden minibüse binen sürücü, arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaşıyor.

Kapısının önünde yaşananları gören köy sakini yaşlı kadın ise olayın şokunu yaşıyor.

Isparta’da köpeğe çarptı, yoluna devam etti ViDEO

O KÖPEK ÖLDÜ

Kimliği belirsiz sürücünün çarptığı ve kurtulması için müdahale etmediği sokak köpeğinin öldüğü öğrenildi.