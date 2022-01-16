Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.680
-0.42%
BTXN Coin
33.34
0.03%
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    Isparta'da köpekten kaçarken bahçe duvarına çıkan çocuk, düşerek yaralandı

    Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı.
    • AA
    • 16.01.2022 - 00:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da köpekten kaçarken bahçe duvarına çıkan çocuk, düşerek yaralandı

    Çınar Umul (11), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

    Köpekten kurtulmaya çalışan Çınar, çıktığı duvardan düşerek yaralandı.

    DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Çocuğun dayısı Murat Tanboğa, gazetecilere, yeğeninin köpek saldırısından kurtulmak için bahçe duvarına çıktığını ve dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü söyledi.

    Isparta da köpekten kaçarken bahçe duvarına çıkan çocuk, düşerek yaralandı #1

    "BAŞKA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE YAŞANABİLİR"

    Yeğeninin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten Tanboğa, "Bu durum bugün benim yeğenimin başına geldiyse yarın başka çocuklarımız için de yaşanabilecek bir durum. Umarım bir daha öyle bir olay yaşanmaz." dedi.

    Isparta da köpekten kaçarken bahçe duvarına çıkan çocuk, düşerek yaralandı #2


    Görüş Bildir