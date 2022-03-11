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    Isparta'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti

    Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 18:06
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    Isparta'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti

    5 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.

    KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

    Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu.

    Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

    Isparta da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti #1

    Isparta da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti #2

    Isparta da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti #3


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