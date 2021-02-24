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Isparta'da kumarhane baskını: 27 kişiye 104 bin TL ceza

Isparta'da kumarhane baskını: 27 kişiye 104 bin TL ceza

Isparta'da kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye toplam 104 bin 626 lira ceza uygulandı.