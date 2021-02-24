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- Isparta'da kumarhane baskını: 27 kişiye 104 bin TL ceza
Isparta'da kumarhane baskını: 27 kişiye 104 bin TL ceza
Isparta'da kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye toplam 104 bin 626 lira ceza uygulandı.
- İHA
- 24.02.2021 - 01:02
- Güncelleme : 24.02.2021 - 01:05
Isparta’nın Pirimehmet, Yedişehitler ve Kutlubey Mahallesi’ndeki adreslerde kumar oynatıldığı ve ruhsatsız içki sunumu yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
104 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ekipler, üç farkı adrese düzenlediği operasyonda 27 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 104 bin 626 lira ceza kesti.
Öte yandan 3 kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Isparta'da kumarhane baskını: 27 kişiye 104 bin TL ceza VİDEO