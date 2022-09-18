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    Isparta'da mağarada mahsur kalan adam kurtarıldı

    Yalvaç ilçesinde 1900 rakımlı bölgede bulunan mağaraya girip mahsur kalan vatandaş, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
    • 18.09.2022 - 05:55
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    Isparta'da mağarada mahsur kalan adam kurtarıldı

    Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyünde yaşayan Ali Dost adlı isimli vatandaş arkadaşını arayarak Nazilli Deresi mevkiinde bulunan Saltı ve Kuyuluk tepeleri arasındaki Ayı İni Mağarasına gideceğini söyledi.

    Arkadaşı dönmeyince jandarmayı aradı

    Ali Dost’u mağaraya kadar getiren arkadaşı Yaşar Doğan, birkaç saat sonra mağara girişine kadar gelip seslenmesine rağmen gece boyu arkadaşı mağaradan çıkmayınca sabah saatlerinde jandarmayı arayıp yardım istedi.

     

    4 saatlik arama sonunda yaralı olarak kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; geceyi mağarada geçiren Ali Dost için sabah saatlerinde Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Jandarma Binbaşı Resul Kaya, Sağlık, AFAD, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve bölgeye geldi.

    Mağaraya öğle saatlerinde giriş yapan AFAD ve Jandarma ekipleri 4 saatlik arama sonunda Ali Dost’u düşüp başından yaralandığı mağaranın derin çatlağında buldu.

    Sol kolunda da kırık tespit edilen Ali Dost, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Isparta da mağarada mahsur kalan adam kurtarıldı #1


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