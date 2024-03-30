Isparta'da motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Isparta'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hakkında 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklandı.

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İHA

Isparta merkez Hızırbey Mahallesi'nde 160 bin lira değerinde motosiklet çalındı.

Motosiklet hırsızlığı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şapkalı bir şahısın motosikletin yanına gelerek hareket ettirmesi ve hızla uzaklaşması yer aldı.

Yakalanan hırsız tutuklandı

İhbar üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.E. (47) olduğu tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli İ.E.'nin ayrıca cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)