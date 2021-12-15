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    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada

    Saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ayırmak yerine, gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürürken, o anlar kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:01
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    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada

    Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde kavga eden 2 genç kız, görenleri hayrete düşürdü.

    Öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak birbirine girdi.

    GÜLÜP, KAYDA ALDILAR

    Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    Okul arkadaşları kızları ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kavgayı kayıt altına alıp dakikalarca güldüler.

    Görüntülerde “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” denildiği duyuldu.

    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç genç kız kamerada VİDEO

    SOKAKTAN GEÇEN DE AYIRAMADI

    Öte yandan arkadaşlarının yerine kavgaya sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı.

    Kızlar bir süre sonra kendileri ayrılarak olay yeri terk etti.

    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada #1

    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada #2

    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada #3

    Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada #4

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