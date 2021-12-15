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- Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada
Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada
- İHA
- 15.12.2021 - 09:22
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:01
Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde kavga eden 2 genç kız, görenleri hayrete düşürdü.
Öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak birbirine girdi.
GÜLÜP, KAYDA ALDILAR
Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Okul arkadaşları kızları ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kavgayı kayıt altına alıp dakikalarca güldüler.
Görüntülerde “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” denildiği duyuldu.
Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç genç kız kamerada VİDEO
SOKAKTAN GEÇEN DE AYIRAMADI
Öte yandan arkadaşlarının yerine kavgaya sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı.
Kızlar bir süre sonra kendileri ayrılarak olay yeri terk etti.