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Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada

Isparta’da okul çıkışı birbirine giren 2 genç kız kamerada

Saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ayırmak yerine, gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürürken, o anlar kayıt altına alındı.