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    Isparta'da okul dönüşü köpek saldırdı

    Arkadaşlarıyla evlerine doğru yürürken, sahibinin gezdirdiği kangal köpeğinin saldırısına uğrayıp, başındandan yaralanan Ahmet Efe, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 11:13
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    Isparta'da okul dönüşü köpek saldırdı

    Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde, okuldan çıkıp, 3 arkadaşıyla evine giden Ahmet Efe Erol'a, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği kangal köpeği saldırdı.

    Ahmet Efe'yi yere düşürdükten sonra başını dişleyen köpek, sahibi tarafından güçlükle kontrol edildi.

    KANGAL KÖPEĞİ KAFASINI DİŞLEDİ

    Saldırı sonrası korku yaşayan Ahmet Efe, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Polisin incelemesi sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpeğin 10 gün boyunca karantinaya alınması için sahibine talimat verdi.

    KÖPEK SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Sahibi ile köpeğin bakımının yapıldığı inşaatın şantiye sorumlusu da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ahmet Efe Erol, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Isparta da okul dönüşü köpek saldırdı #1


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