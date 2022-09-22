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Isparta’da ölen arkadaşını ihbar etti, tutuklandı
Market tuvaletinde ölü bulunan arkadaşı için ihbarda bulunan market sahibinin, şüphe üzerine tutuklandığı belirtildi.
- 22.09.2022 - 09:29
- Güncelleme : 22.09.2022 - 10:07
Isparta’nın Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sahibi A.K.A. ve arkadaşı Mehmet Zengin, 15 Eylül Perşembe gecesi markette konakladı.
Ertesi gün saat 10.30 sıralarında tuvalete kalkan market sahibi A.K.A., Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Öldüğü belirlendi
A.K.A., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüphe üzerine tutuklandı
İHA’nın haberine göre gözaltına alınan market sahibi A.K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.K.A., sevk edildiği mahkemece toplanan deliller neticesinde şüphe üzerine tutuklandı.