Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüje çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Isparta’nın Modernevler Mahallesi'ndeki çevre yolunda sabaha karşı kaza yaşandı.

Hulusi Özdemir’in kullandığı 06 MYA 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın da etkisiyle takla attı.

BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve emniyet ekibi sevk edildi. Sürücü, ekiplerin de yardımıyla takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı.

Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı VİDEO









ARAÇTA BÜYÜK ORANDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Özdemir, tedbir amaçlı 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine götürüldü. Daha sonra takla atan araç, itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle refüjdeki teller yerinden çıktı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



