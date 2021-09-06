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    Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüje çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    • REUTERS
    • 06.09.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 18:05
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    Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı

    Isparta’nın Modernevler Mahallesi'ndeki çevre yolunda sabaha karşı kaza yaşandı.

    Hulusi Özdemir’in kullandığı 06 MYA 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

    Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın da etkisiyle takla attı.

    BURNU KANAMADAN ÇIKTI

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve emniyet ekibi sevk edildi. Sürücü, ekiplerin de yardımıyla takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı.

    Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı VİDEO


    Isparta da otomobil aşırı hız sonucu takla attı #1

    ARAÇTA BÜYÜK ORANDA MADDİ HASAR OLUŞTU

    Özdemir, tedbir amaçlı 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine götürüldü. Daha sonra takla atan araç, itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle refüjdeki teller yerinden çıktı.

    Isparta da otomobil aşırı hız sonucu takla attı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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