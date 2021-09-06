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- Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı
Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı
- REUTERS
- 06.09.2021 - 17:58
- Güncelleme : 06.09.2021 - 18:05
Isparta’nın Modernevler Mahallesi'ndeki çevre yolunda sabaha karşı kaza yaşandı.
Hulusi Özdemir’in kullandığı 06 MYA 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.
Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın da etkisiyle takla attı.
BURNU KANAMADAN ÇIKTI
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve emniyet ekibi sevk edildi. Sürücü, ekiplerin de yardımıyla takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı.
Isparta'da otomobil aşırı hız sonucu takla attı VİDEO
ARAÇTA BÜYÜK ORANDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Özdemir, tedbir amaçlı 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine götürüldü. Daha sonra takla atan araç, itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle refüjdeki teller yerinden çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.