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    Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı

    Isparta'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 00:52
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    Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı

    Isparta'da kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, İstanbul Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada durakta bekleyen 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Isparta’da otomobil, otobüs durağına daldı VİDEO

    Isparta da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı #1

    Isparta da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı #2

    Isparta da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı #3

    Isparta da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı #4

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