- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı
Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 kişi yaralandı
Isparta'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
- 09.10.2021 - 00:49
- Güncelleme : 09.10.2021 - 00:52
Isparta'da kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, İstanbul Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada durakta bekleyen 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Isparta’da otomobil, otobüs durağına daldı VİDEO