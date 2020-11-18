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    Isparta'da pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu

    Pazarcılık işiyle uğraşan bir çift, evlerinde kurdukları yer sofrasının yanında ölü bulundu. Çiftin gıda zehirlenmesi yaşadığı değerlendiriliyor.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 10:28
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    Isparta'da pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu'ndan haber alamayan oğlu Mehmet Özcanoğlu, endişeye kapılıp dün akşam eve geldi.

    Anahtarıyla kapıyı açıp, içeri giren Özcanoğlu, anne-babasını yer sofrasının yanında hareketsiz yatarken buldu.

    GIDA ZEHİRLENMESİ OLABİLİR

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
    Gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen Özcanoğlu çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Pazarcı çiftin şüpheli bulunan ölümündeki sır perdesini, yapılacak otopsi aydınlatacak.

    Isparta da pazarcı çift, sofra başında ölü bulundu #1

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