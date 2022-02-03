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    Isparta'da polis, evsiz adama duyarsız kalmadı

    Soğuk havada cami girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşı gören polis, harekete geçti. Evsiz adam, polisin yardımını kabul etmedi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 17:24
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    Isparta'da polis, evsiz adama duyarsız kalmadı

    Isparta’da etkili olan soğuk ve kar yağışına rağmen bir caminin girişinde üzerinde battaniyeyle yatan evsiz adama polis ekipleri duyarsız kalmadı.

    Polis ekipleri evsiz vatandaşa bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu.

    YARDIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

    Ancak akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen evsiz vatandaş polis ekiplerinin yardım teklifini reddetti.

    KONTROLLERİ YAPIP AYRILDILAR

    Gerekli kontrolleri yapan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

    Isparta da polis, evsiz adama duyarsız kalmadı #1

    Isparta da polis, evsiz adama duyarsız kalmadı #2

    Isparta da polis, evsiz adama duyarsız kalmadı #3


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