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    Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı

    "Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralanırken, kovalamaca anı ise MOBESE kameralarına yansıdı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 17:42
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    Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı

    Isparta'da uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.

    Sürücü ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken, kovalamaca sırasında motosikletiyle Yeni Sanayi Sitesi 153. Cadde'de hareket halindeki otomobile çarptı.

    Dur ihtarına uymayan motosikletli otomobile çarparak yaralandı ViDEO

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

    Yaralanan motosiklet sürücüsü S.G, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Geçen yıl ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirtilen S.G. hakkında "trafikten çekme belgeli araç kullanmak", "kasksız ve ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık kurallarını ihlal etmek"ten para cezası uygulandı.

    Ayrıca, sürücü hakkında "taksirle yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.

    Öte yandan, polisle motosiklet sürücüsünün kovalamaca anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

    Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı #1

    Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı #2

    Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı #3

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