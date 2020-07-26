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- Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı
Isparta'da polisten kaçan sürücü trafiği birbirine kattı
- AA
- 26.07.2020 - 17:42
Isparta'da uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.
Sürücü ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken, kovalamaca sırasında motosikletiyle Yeni Sanayi Sitesi 153. Cadde'de hareket halindeki otomobile çarptı.
Dur ihtarına uymayan motosikletli otomobile çarparak yaralandı ViDEO
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Yaralanan motosiklet sürücüsü S.G, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Geçen yıl ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirtilen S.G. hakkında "trafikten çekme belgeli araç kullanmak", "kasksız ve ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık kurallarını ihlal etmek"ten para cezası uygulandı.
Ayrıca, sürücü hakkında "taksirle yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, polisle motosiklet sürücüsünün kovalamaca anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.