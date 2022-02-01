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    Isparta’da, sahte para operasyonunda 'büyücü' detayı

    Piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:15
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    Isparta’da, sahte para operasyonunda 'büyücü' detayı

    Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Araştırma yapan polis, E.D. isimli bir şahsın, 3 çocuk aracılığıyla sahte banknot kullandığını belirledi.

    Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla Mahallesi'nde H.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı.

    BÜYÜ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

    Manevi duyguları kullanarak sözde 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S. isimli bir şahsın iş yerinde aramalar yapıldı.

    Isparta’da, sahte para operasyonunda 'büyücü' detayı VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Çeşitli kitap ve objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.D. ise kent merkezinde yakalandı. E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

    Isparta’da, sahte para operasyonunda büyücü detayı #1

    ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

    E.D., ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Isparta’da, sahte para operasyonunda büyücü detayı #2

    Isparta’da, sahte para operasyonunda büyücü detayı #3

    Isparta’da, sahte para operasyonunda büyücü detayı #4


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