Isparta'da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü

Isparta-Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda seyir halindeki tırdan dev mermer blok refüje düşerken, yolun boş olması faciayı önledi.

Isparta Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda, Eğirdir istikametine doğru seyir halindeki tırın dorsesinden dev mermer bloğu refüje düştü.

YOLUN BOŞ OLMASI, FACİAYI ÖNLEDİ

Mermer bloğunun düştüğü sırada yoldan aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine trafik şube ve karayolları ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇABAYLA TIRA YÜKLENDİ

Tek taraflı trafiğe kapatılan yolda orta refüje düşen mermer blok vinç yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrası tıra tekrar yüklendi, daha sonra Eğirdir yolu trafiğe tekrar açıldı.