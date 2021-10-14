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    Isparta'da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü

    Isparta-Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda seyir halindeki tırdan dev mermer blok refüje düşerken, yolun boş olması faciayı önledi.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 03:24
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    Isparta'da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü

    Isparta Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda, Eğirdir istikametine doğru seyir halindeki tırın dorsesinden dev mermer bloğu refüje düştü.

    YOLUN BOŞ OLMASI, FACİAYI ÖNLEDİ

    Mermer bloğunun düştüğü sırada yoldan aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine trafik şube ve karayolları ekipleri sevk edildi.

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #1

    1 SAATLİK ÇABAYLA TIRA YÜKLENDİ

    Tek taraflı trafiğe kapatılan yolda orta refüje düşen mermer blok vinç yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrası tıra tekrar yüklendi, daha sonra Eğirdir yolu trafiğe tekrar açıldı.

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #2

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #3

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #4

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #5

    Isparta da seyir halindeki tırdan dev mermer blok düştü #6

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