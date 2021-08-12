Şehir içi özel bir halk otobüsünde şoförün yerinde olmamasını fırsat bilen hırsız, yolcuların gözü önünde paraları alarak uzaklaştı. O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta’da şehir içi ulaşımı sağlayan özel bir halk otobüsüne giren hırsız, şoför koltuğunun yanındaki paraları çaldı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde hırsızın şoförü olmayan otobüse girdiği, etrafı kontrol ettikten sonra önce kağıt paraları daha sonra madeni paraları aldığı görüldü.

PARALARI ALIP, HIZLICA KAÇTI

Hırsız paraları aldıktan sonra otobüsten inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Hareket saati geldiğinde otobüste direksiyonun başına geçen şoför Adnan Gülcü, paraları yerinde göremeyince otobüste bulunan yolculara sordu.

Yolculardan birinin ‘Şimdi köşeyi döndü’ demesi üzerine otobüsten inerek hırsızın arkasından koşan Gülcü, ona yetişemedi.

Isparta’da şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı VİDEO



“KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM”

Olayı anlatan Gülcü, “Sabah 7’yi 10 geçe Vatan Mahallesi’nden çarşıya hareket ettikten sonra 7’yi 20 geçe durağa otobüsü park ettim. 5 dakika arasında olan oldu. Yolculara bu arabaya kim indi bindi diye sorduğumda 'ağabey bayanın biri ile bir genç geldi buradan paraları aldı gitti, şimdi köşeyi döndü' dediler. Hemen arabadan inerek aşağı doğru koştum ama adam çoktan gitmişti, yetişemedim. Daha sonra konuyu işletmeye bildirdim, işletme konuyu emniyete bildirdi. Hırsızlık ekipleri, olay yerine geldikten sonra çalışma başlattı. Çalışma bittikten sonra beni emniyetten çağırdılar, kişiyi teşhis etmişler. Hırsızı bana gösterdiler ben de güvenlik kameralarından dolayı tanıdım hemen ve şikayetçi oldum.” diye konuştu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.