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- Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu
Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu
Aracın kanala uçması sonucu 6 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 günlük olduğu belirlenen Mira isimli bir bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 09.07.2021 - 13:03
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu, Y.A.U. yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.
6 KİŞİ YARALANDI, 2 ÖLÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 6 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
10 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI
Yaralılardan 10 günlük olduğu öğrenilen Mira Al Hamed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 6 kişinin ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.