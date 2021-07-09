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    Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu

    Aracın kanala uçması sonucu 6 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 günlük olduğu belirlenen Mira isimli bir bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 13:03
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    Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu

    Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu, Y.A.U.  yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.

    6 KİŞİ YARALANDI, 2 ÖLÜ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 6 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

    10 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI

    Yaralılardan 10 günlük olduğu öğrenilen Mira Al Hamed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen  kurtarılamadı.

    Kazada yaralanan 6 kişinin ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Isparta da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu #1

    Isparta da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu #2

    Isparta da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu #3

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