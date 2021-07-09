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Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu

Isparta'da, Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu araç kanala uçtu

Aracın kanala uçması sonucu 6 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 günlük olduğu belirlenen Mira isimli bir bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.