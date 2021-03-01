Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini yapan kişinin, yanında çalışan genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine toplanan 100 kişiyi olay yerine gelen jandarma ekipleri dağıttı.

Isparta’da Merkeze bağlı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı’nin işletmeciliğini yapan kişinin, orada çalışan genç bir kızı taciz ettiği söylentisi yayıldı.

KÖYDEN 100 KİŞİ TOPLANDI

Bunun üzerine köyden yaklaşık 100 kişi tabiat parkında toplandı.

Toplananların sayısının artması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köylülerle konuştu, ancak onları sakinleştiremedi. Jandarma karakol komutanı da bölgeye gelerek, köylülerle görüştü.

Isparta'da taciz olayını duyan 100 kişi toplandı VİDEO

JANDARMA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Köylülerin dağılmasını isteyen jandarma komutanı, kendileriyle köye gelerek konuşacağını söyledi. Uzun uğraşların ardından toplanan kalabalık dağıldı.

Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köyden bir vatandaşın taciz olayıyla ilgili Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmecisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

''ADIM ÇIKAR KORKUSU''

Olayı 2 gün sonra duyduğunu belirten Kırtay, “Vatandaş sonra şikayetini geri çekiyor, adım çıkar korkusu veya başka bir neden var mı bilmiyorum.

Engelli bir çocuğu varmış, onu bahane ederek şikayetini geri almış. Yalvardı, yakardılar mı artık bilmiyoruz. Biz olayı araştırmaya başladık.

Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı.





''KÖYLÜNÜN ÖNÜNDE DURAMADIM''

Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar.

Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince.

Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu” dedi.