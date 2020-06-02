Isparta'da, tartıştığı eşini bıçakladı

Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan Mesut Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Sanayi Mahallesi'nde bir markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında, market otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

EŞİNİ BIÇAKLADI

Mesut Ç., eşinin kullandığı 67 NZ 625 plakalı otomobilin tekerleklerini, otoparktan çıkarken bıçakla patlattı. Daha sonra da otomobilden indirdiği Şefika Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Şefika Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mesut Ç. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şefika Ç'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.