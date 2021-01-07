Isparta'da tartıştığı eski işçisi tarafından öldürüldü

Eski çalışanı İ.A. tarafından bıçaklanan su tesisatçısı Fatih Metin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Leblebiciler Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Fatih Metin, karşılaştığı eski işçisi İ.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

ESKİ PATRONUNU ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında İ.A., yanında bulunan ekmek bıçağı ile Fatih Metin'e saldırdı. Fatih Metin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri, kavga sırasında elinden bıçakla yaralanan İ.A.'yı gözaltına aldı.

Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih Metin kurtarılamadı.

'PARA MESELESİ' İDDİASI

İkili arasında eskiye dayanan para meselesi olduğu, bu nedenle kavga ettikleri öne sürüldü. Saldırganın tedavisinin ardından işlemlerine devam edileceği belirtildi.

Fatih Metin'in cenazesinin ise yapılacak otopsi ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.