Hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., yan tarafında bulunan baba oğul esnaf tarafından saldırıya uğradı.

Isparta'nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde hac ve umre malzemeleri satışı yapan esnaf M.A., yan komşusu M.Ç. ve babası A.Ç. ile tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Ç., M.A.’ya kafa attı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı darbeyle yere düşen M.A., yerde de bir süre darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneden darp raporu alırken, şikayet üzerine M.Ç. ve babası A.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Esnaflar arasındaki kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da tartıştığı esnafa kafa attı VİDEO