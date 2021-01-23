Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
237.250
0.96%
EXEN Coin
18.83
8.46%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Isparta'da tartıştığı esnafa kafa attı

    Hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., yan tarafında bulunan baba oğul esnaf tarafından saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da tartıştığı esnafa kafa attı

    Isparta'nın Cumhuriyet Caddesi üzerinde hac ve umre malzemeleri satışı yapan esnaf M.A., yan komşusu M.Ç. ve babası A.Ç. ile tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Ç., M.A.’ya kafa attı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Aldığı darbeyle yere düşen M.A., yerde de bir süre darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneden darp raporu alırken, şikayet üzerine M.Ç. ve babası A.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Esnaflar arasındaki kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Isparta'da tartıştığı esnafa kafa attı VİDEO

    Isparta da tartıştığı esnafa kafa attı #1

    Isparta da tartıştığı esnafa kafa attı #2

    Isparta da tartıştığı esnafa kafa attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir