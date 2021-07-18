Isparta'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Otomobilin önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptığı kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kalbi duran sürücü kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Sabah saatlerinde Isparta- Konya yolunun Gelendost'a bağlı Madenli köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Fatih Çanta'nın kullandığı 42 AGU 205 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Fatih Çanta ile araçta bulunan Mert Eren Şen, Burak Can Çanta, Tuğra Çanta ve Orhan Nasuh Sinanoğlu yaralandı.

KALP MASAJIYLA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Fatih Çanta, kaza yerinde kalp masajı yapılarak, hayata yeniden döndürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI AĞIR

Yaralılar, ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Fatih Çanta ve 1 kişinin daha sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















