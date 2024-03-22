Isparta'da trenin traktöre çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Isparta'da trenin traktöre çarptığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı kaza trende bulunan güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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İHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde Isparta-İzmir seferi yolcu treni hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan Mehmet S. (40) idaresinde traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı traktör sürücü Mehmet S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan kaza kamerada

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yaşananlar yolcu treninde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

örüntülerde trenin seyir halinde olduğu esnada bir anda traktörün önüne çıkmasıyla çarpıştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)