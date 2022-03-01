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    Isparta'da tüfekle vurulan hamile kadın bebeğiyle can verdi

    Dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kadın, kaldırıldığı hastanede bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.
    • AA
    • 01.03.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 17:31
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    Isparta'da tüfekle vurulan hamile kadın bebeğiyle can verdi

    Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    İkili arasında arabada başlayan tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın, başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

    Saldırgan, kanlar içinde kalan kadını hastaneye bırakıp kaçmaya başladı.

    ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

    6 aylık hamile olan genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamazken, karnındaki bebeği de yaşama tutunamadı.

    KATİL YAKALANDI

    Öte yandan polis ekipleri, kadını hastaneye bırakıp kaçan Ş.G'yi yakaladı. Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.


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