Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 81 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerimi tarafından gerçekleştirilen 210 şok uygulamada 81 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Çok sayıda materyal ele geçirildi.

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor...

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerimi tarafından, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son 3 ayda yapılan 210 şok uygulamada 9423 şahıs sorgulandı.

Bu kapsamda, değişik suçlardan aranma kaydı olan 10 şahıs yakalanarak, 2 çalıntı motosiklet, 26 adet silah, 27 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Adli işlem başlatıldı

Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 81 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.