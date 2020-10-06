Isparta'da uzaktan eğitime katılmayan öğretmenin öldüğü ortaya çıktı

Uzaktan eğitim saatleri içerisinde derse katılmayan öğretmenin yakınları, kontrole gittikleri evdeki öğretmeni ölü buldu. Öğretmenin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Isparta'da bulunan Fatih Mahallesi 4933 Sokak’ta 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan ve bir okulda öğretmen olarak görev yapan 43 yaşındaki İsmail Erginbaş, saat 13.00’da öğrencileriyle internet üzerinden uzaktan eğitim gerçekleştirecekti.

Ders saatinde eğitime katılmayan Erginbaş'ın derse katılmaması dikkat çekti. Bunun üzerine görev yaptığı okulun yönetimi, İsmail Erginbaş’a ulaşmaya çalıştı.

ÖLÜ BULUNDU

Erginbaş’a ulaşamayan okul yöneticileri, durumu ailesine bildirdi. Eve gelen yakınları, İsmail Erginbaş’ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Erginbaş’ın öldüğünü belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Erginbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



