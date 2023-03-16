Isparta'da velayet davası! Babasından ayrılan çocukların gözyaşları yürekleri dağladı 2 yıl boyunca birlikte yaşadığı çocuklarının mahkeme kararıyla alınıp annelerine verilmesine tepki gösteren baba, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia etti.

Bir velayet davasında daha çocuklar gözyaşlarına boğuldu...

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sarıidris kasabasında oturan Barış Şimşek, 2014 yılında evlilik yaptı.

Genç çiftin evliliğinden Hasan (9) ve Aslı (4) isimli iki çocukları dünyaya geldi.

Aradan geçen yılların ardından çift ayrılık kararı aldı ve 2019 yılında anlaşmazlıklar sebebiyle boşandı.

Bu süreçte mahkeme çocukların velayetini anneye verdi. İkinci evliliğini yaparak Hatay'a yerleşen anne, çocuklarıyla yaşamaya başladı.

Babaları yanına aldı

Bir zaman sonra çocuklar, annelerinin yanında şiddet gördüklerini iddia ederek babalarını aradı.

Ağlamalarına dayanamayan baba, çocuklarını annelerinin yanından alarak Sarıidris'e getirdi.

Çocuklar icra memurlarıyla birlikte alındı

Ardından çocukları için velayet davası açan baba, davayı kaybetti. Mahkeme, çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi.

Yaklaşık 2 yıldır babalarının yanında olan çocuklar, jandarma ve haciz memurları tarafından babanın evinden alınarak anneye teslim edildi.

Annelerinin yanına gitmek istemediler

Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, anneleri ile gitmek istemeyen çocukların feryatları yürekleri dağladı.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Çocuklarımı zorla benden aldılar"

Hayatının en zor ayrılığını yaşadığını ifade eden Barış Şimşek, gözyaşları içinde şöyle konuştu: