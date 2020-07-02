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    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli

    Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık için yavaşlayan araca çarparak, yaralandı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 17:53
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    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli #1

    Isparta-Antalya karayolu üzerinde Musa Erdoğan'ın kullandığı 32 AAD 618 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Mustafa Sarıtaş'ın kullandığı ticari araca arkadan çarptı.

    KASKSIZ SÜRÜCÜ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp aracın camına çarpan ve kaskı olmayan 19 yaşındaki genç, hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Motosiklet olay yerine gelen çekici ile götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kasksız motosiklet sürücüsü yavaşlayan araca çarptı

    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli #2

    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli #3

    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli #4

    Isparta'da, yavaşlayan araca çarpan motosikletli #5

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