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    Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi

    6 köpek yavrusu, günler önce öldürülen anne köpeğin cansız bedeninin başından ayrılmadı. Aç ve susuz kalan yavru köpekler, vatandaşlar tarafından bulundu.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 11:58
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    Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi

    Isparta merkeze bağlı Aliköy'de, bir dişi köpeğin cansız bedeni bulundu.

    4-5 gün önce öldürülüp, tarlada bırakıldığı tahmin edilen köpeğin, 1 aylık 6 yavrusu annelerinin başından ayrılmadı.

    Köpeklerin, domates fidelerinin gölgesinde damlama yönetimi ile akan suyu içmeye çalıştığı görüldü.

    Günlerdir aç ve susuz olan yavru köpekler, duyarlı vatandaşlar tarafından beslendi.

    KÖYLÜLER SAHİPLENDİ

    Anne köpek, vatandaşlar tarafından gömülürken, yavruları köylüler sahiplendi.

    Yavruların annelerinin başında beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi VİDEO

    Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi #1

    Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi #2

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