6 köpek yavrusu, günler önce öldürülen anne köpeğin cansız bedeninin başından ayrılmadı. Aç ve susuz kalan yavru köpekler, vatandaşlar tarafından bulundu.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de, bir dişi köpeğin cansız bedeni bulundu.

4-5 gün önce öldürülüp, tarlada bırakıldığı tahmin edilen köpeğin, 1 aylık 6 yavrusu annelerinin başından ayrılmadı.

Köpeklerin, domates fidelerinin gölgesinde damlama yönetimi ile akan suyu içmeye çalıştığı görüldü.

Günlerdir aç ve susuz olan yavru köpekler, duyarlı vatandaşlar tarafından beslendi.

KÖYLÜLER SAHİPLENDİ

Anne köpek, vatandaşlar tarafından gömülürken, yavruları köylüler sahiplendi.

Yavruların annelerinin başında beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta’da yavru köpekler, öldürülen annelerinin başında bekledi VİDEO

