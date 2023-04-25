Isparta'daki gece kulübünde cinayet işleyen şahıs tutulandı

DHA
Isparta'daki gece kulübünde panik anları yaşandı.
dün saat 03.00 sıralarında bir gece kulübü önünde Bayram Ali Soyer, Barış Şamlı ve A.T. arasında tartışma çıktı.
1 kişi öldü 2 kişi gözaltında
Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. Barış Şamlı ve A.T. gözaltına alındı.
Bayram Ali Soyer'in cenazesi memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verildi.
Tutuklandı
Gözaltındaki Barış Şamlı ve A.T. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Barış Şamlı tutuklanırken, A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.