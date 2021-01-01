Isparta'daki kadından, 11 gündür haber alınamıyor

Annesiyle yaşayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'dan 11 gündür haber alınamaması sebebiyle emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri arama faaliyetleri yürütüyor.

Isparta'da bulunan Sermet Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı.

Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan’ın, kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve jandarma arama kurtarma timi (JAK), Gülsüm Doğan’ı arama çalışması başlattı.

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İZ TAKİP VE KADAVRA KÖPEKLERİ DE KATILDI

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevki'inde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı.

Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanılamadı.





"ELİNDE BOHÇA VARDI, SALLANA SALLANA YÜRÜYORDU"

Öte yandan Gökçay’da ikamet eden İbrahim Çevik, Gülsüm Doğan’ı kaybolduğu gün gördüğünü söyledi.

Doğan’ın mesirelik alanındaki yoldan yukarı ormanlık alana doğru yürüdüğünü ifade eden Çevik, “Elinde bohça gibi bir şey vardı. Tek başınaydı. Engelli gibiydi, biraz sallana sallana geliyordu. Hayvanları otlatmadan geliyordum kendisini saat 01.00 gibi gördüm. Yukarıda kalabileceği bir ev yok ama eski bir orman binası var. Aşağıya inerken tekrar görmedim. Yukarıda işçiler vardı onlar da görmüş.” dedi.

Gülsüm Doğan arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.



