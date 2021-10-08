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    Isparta'daki ölümlü feci kazanın görüntüleri

    Isparta'daki ölümlü feci kazanın görüntüleri

    Minibüs ile kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yoldan geçmekte olan araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 20:28
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    Isparta-Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde, Isparta istikametine seyir halindeki minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan tankere çarptı.

    Isparta'daki ölümlü feci kazanın görüntüleri VİDEO

    KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.

    O ANLAR KAMERADA

    Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.

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