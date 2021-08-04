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- Isparta'daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor
Isparta'daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor
- İHA
- 04.08.2021 - 15:37
- Güncelleme : 04.08.2021 - 15:49
Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde orman yangınları devam ediyor.
Devam eden yangında söndürme çalışmalarına, Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek sağlıyor.
KOMANDO OKULUNDAN DESTEK
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta’nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor.” denildi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Çandır köyünde ormanlık alanda pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangın, 3’üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde ekipler havadan ve karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor.
Söndürülen alanlarda da soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.