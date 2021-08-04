Euro
10.0349
0.55%
Dolar
8.429
0.29%
Altın
495.64
1.35%
Borsa
1.417
0.6%
Bitcoin
329.197
1.70%
EXEN Coin
24.13
4.18%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Isparta'daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor

    Çandır köyünde devam eden yangında söndürme çalışmalarına, Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek veriyor.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor

    Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde orman yangınları devam ediyor.

    Devam eden yangında söndürme çalışmalarına, Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek sağlıyor.

    KOMANDO OKULUNDAN DESTEK

    İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta’nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor.” denildi.

    Isparta daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor #1

    BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

    Çandır köyünde ormanlık alanda pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangın, 3’üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde ekipler havadan ve karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor.

    Söndürülen alanlarda da soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.

    Isparta daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor #2

    Isparta daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor #3

    Isparta daki orman yangınlarına komandolar da destek sağlıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir