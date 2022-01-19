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    Isparta'daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

    Geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın geçirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:44
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    Isparta'daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

    Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Hayta, geçen yıl 25 Eylül'de sabah saatlerinde yola çıktı.

    Hayta'nın kullandığı 07 MAP 44 plakalı otomobille Y.D.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

    Hayta, oğlunu üniversiteye kayıt ettirmek üzere Antalya'dan kullandığı otomobille Isparta’ya geldiği sırada trafik kazası yaptı.

    CENAZE NAMAZINA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDILAR

    Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın cenazesi, bir gün sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan Hayta'nın eşi ve oğlu, tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    İki aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Antalya istikametinden Kolçelik Kavşağı'na gelen Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı otomobile, şehir merkezinden Çünür istikametine seyir halindeki Y.D.'nin kullandığı otomobilin çarptığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Isparta'daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada VİDEO


    Isparta daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada #1

    Isparta daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada #2

    Isparta daki uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada #3


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