Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması kararına ilişkin duruşma, bugün görüldü. Duruşmayı protesto eden Filistinlilerden biri, gözaltına alındı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikaları aralıksız sürüyor.

İşgal altındaki Kudüs topraklarında bulunan Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkarılması için karar alındı.

Daha önce de alınan fakat Filistinlilerin itirazı ile karşılık bulan karara ilişkin duruşma, bugün İsrail Mahkemesi'nde görüldü.

“İSRAİL ARAZİMİ, EVİMİ, ÖMRÜMÜ ÇALIYOR”

Duruşma sırasında Filistinliler, İsrail Mahkemesi önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, “İsrail arazimi, evimi, ömrümü çalıyor” yazılı pankartlar taşıdı.

KARAR ERTELENDİ

Filistinlilere, İsrail askerleri tarafından müdahale edildi.

Çıkan arbede sonucu, 2 Filistinli yaralanırken 1 Filistinli gözaltına alındı.

Mahkeme, nihai kararın çıkacağı duruşmanın ertelendiğini açıkladı.

İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı VİDEO

