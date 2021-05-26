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    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı

    Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması kararına ilişkin duruşma, bugün görüldü. Duruşmayı protesto eden Filistinlilerden biri, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 14:11
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    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı

    İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikaları aralıksız sürüyor.

    İşgal altındaki Kudüs topraklarında bulunan Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkarılması için karar alındı.

    Daha önce de alınan fakat Filistinlilerin itirazı ile karşılık bulan karara ilişkin duruşma, bugün İsrail Mahkemesi'nde görüldü.

    “İSRAİL ARAZİMİ, EVİMİ, ÖMRÜMÜ ÇALIYOR”

    Duruşma sırasında Filistinliler, İsrail Mahkemesi önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

    Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, “İsrail arazimi, evimi, ömrümü çalıyor” yazılı pankartlar taşıdı.

    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı #1

    KARAR ERTELENDİ

    Filistinlilere, İsrail askerleri tarafından müdahale edildi.

    Çıkan arbede sonucu, 2 Filistinli yaralanırken 1 Filistinli gözaltına alındı.

    Mahkeme, nihai kararın çıkacağı duruşmanın ertelendiğini açıkladı.

    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı VİDEO

    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı #2

    İsrail Mahkemesinden Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı #3

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