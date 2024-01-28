DHA
İstanbul'da D-100 kara yolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekti.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobili sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamalar panik yarattı
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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