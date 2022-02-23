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    İstanbul Adalet Sarayı'na kesici aletle girmeye çalıştı

    Adliyeye kesici aletle girmek isteyen Birol Ç., güvenlik tarafından engellenince elindeki cismi gözüne dayadı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen adam, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 14:40
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    İstanbul Adalet Sarayı'na kesici aletle girmeye çalıştı

    İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında 30'lu yaşlardaki bir erkek, yanlış kapıdan adliyeye girmek istedi.

    Polis tarafından X-Ray cihazlarının olduğu kapıdan girmesi konusunda uyarılan Birol Ç., içeri girmekte ısrarcı oldu.

    KESİCİ CİSİMLE ADLİYEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

    Uyarılara rağmen içeri girmeye çalışan Birol Ç.'yi polis ve güvenlik görevlileri engellemek istedi. Bunun üzerine Birol Ç., elinde bulunan kesici bir cismi gözüne dayadı.

    "BAŞSAVCIYLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

    Girişte bulunan tek bariyer demirini de eline alan Birol Ç., "Başsavcıyla görüşmek istiyorum." diyerek bağırmaya başladı.

    İstanbul Adalet Sarayı'na kesici aletle girmeye çalıştı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ve güvenlik görevlilerince çembere alınan Birol Ç. kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Üzerinden kimlik çıkmayan Birol Ç. adliye karakoluna götürüldü. Birol Ç'nin bağırışları ve gözaltına alındığı anlar, adliyede hareketliliğe neden oldu.

    İstanbul Adalet Sarayı na kesici aletle girmeye çalıştı #1

    İstanbul Adalet Sarayı na kesici aletle girmeye çalıştı #2

    İstanbul Adalet Sarayı na kesici aletle girmeye çalıştı #3


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