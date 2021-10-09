Kazalardaki kurye ölümlerinin 30 dakika içinde yetiştirilmesi gereken yemek yüzümden olduğunu belirten kuryeler, hız puanlamasının kaldırılmasını istedi.

İstanbul Çağlayan’da bugün, İstanbul Adliyesi önünde toplanan Motosikletli Kuryeler Derneği, siparişi belirlenen süre içinde yetiştirmek için meydana gelen motosikletli kurye ölümlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ölümlerden rahatsızlıklarını dile getirmek isteyen kuryeler adına açıklama yapan Dernek Başkan Murat Tomris hız puanlamasına değinerek, şu sözleri kullandı;

“BİZ ROBOT DEĞİLİZ BİZİM DE AİLEMİZ VAR”

“Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız.

Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var.

“ARTIK AİLELERİMİZ İSYAN EDİYOR”

Trafikteki sürücülere sesleniyorum, araç kullanırken telefon kullanmayın. Artık ailelerimiz isyan ediyor bizi işe göndermek istemiyorlar. Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor platin takılıyor.

“HIZ PUANLAMASINI KALDIRSINLAR”

İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize 'çalışmazsanız bir sürü kurye var' diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz.”

İstanbul Adliyesi önünde motokurye eylemi: Hız puanlaması kaldırılsın VİDEO



“HİÇBİR PAKETİN İNSAN HAYATINDAN DAHA FAZLA DEĞERİ YOKTUR”

Avukat Armağan Gültekin ise konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Motokuryelere destek vermek için yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isterim. 3 Ekim tarihinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye için 'bunun haber değeri yok' söylemini kesinlikle kabul etmiyoruz. Herkes şunu bilmeli hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur.

“PROBLEMLERİN BAŞINDA 30 DAKİKA İÇİNDE YETİŞTİRİLMESİ GEREKEN YEMEK SİPARİŞİ GELİYOR”

Hiç kimse başka bir insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Yaşanan problemlerin başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişi ya da site asansörüne alınmamaları geliyor. Pandemi döneminde sürekli çalışan arkadaşlarımıza destek verilmesi gerekiyor. Motokuryelerin zaman zaman kurallara uymamasının tek nedeni işlerini kaybetmemelidir.”







