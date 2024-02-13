İstanbul Alibeyköy'de aynı apartmanda oturan akrabalar temizlik parası yüzünden birbirine girdi İstanbul'da aile apartmanında birbirleri ile anlaşamayan akrabaların uzlaşma çabaları sonuç vermiyor. Son olarak apartman temizliği parası yüzünden tartışan akrabaların kavgaları polisin müdahalesi ile önleniyor. Apartman sakinleri sorunlarının çözümü için destek istiyor.

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İHA

Apartmanlarda ortak giderleri ödemek istemeyen daire sakinlerinin, apartman yöneticileri ya da komşuları ile tartışmaları zaman zaman yargıya taşınıyor.

Bu kez benzer bir olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin İslambey Mahallesi'nde Çelik Bilek Sokak'ta bulunan 6 katlı bir aile apartmanında yaşandı.

İddiaya göre, bu aile apartmanında akrabalar arasında yıllardır devam eden kavgalar, 100 liralık temizlik ücreti nedeni ile had safhaya ulaştı.

Yaşanılanları bina sakinleri anlatırken, olay anı yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanılanların sürekli devam ettiği apartmanın sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Sorunun temelinde yeni evli çifti evden çıkartmak isteği yatıyor

İddiaya göre Meryem ve Gökhan Aydın çifti, evlenince babalarının yaşadığı daireye yerleşti. Baba ve kardeş Mustafa Aydın ise alt kattaki kıraathanede konaklamak zorunda kaldı. Çiftin daireden çıkması istenilince de apartmanda huzursuzluklar başladı.

Sürekli kavga yaşanıyor

Hemen hemen her gün kavgaların yaşandığı apartmanda son kavga ise hafta sonu yapılan merdiven temizliği nedeniyle çıktı.

Kavgayı polis ayırdı

Tarafların temizlik parası için başlayan tartışması yine polis müdahalesiyle sonlandırıldı. Öte yandan yaşanan tartışma, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz"

Yaşanılanları anlatan kardeş Mustafa Aydın, apartmanda yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Biz ağabeyim ve yengemin oturması için yeni evlendikleri zaman müsaade ettik. Kimseye muhtaç olmasınlar diye. Zaman geçtikçe aile içerisinde kavga çıkmaya başladı. Normalde burada tüm akrabalarımız oturuyordu hepsi kaçtı gitti. Şu anda kimse yok. Benim amcamın çocuğu da burada, yaşamadığı şey kalmadı. Ben ve babamın mağduriyeti ortada. Hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar, sürekli. İşte 'şantaj yaparım', 'hakim veya savcı tanıdıklarım var' diyorlar. Biz artık taşmak üzereyiz. Sürekli polisleri çağırıyorlar ve yalan yanlış ihbarlarda bulunuyorlar. Kendilerini haklı duruma çıkartmak için sürekli iftira atıyorlar. Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz.

"Temizlik parası vermemek için huzursuzluk çıkardılar"

En son olay da burada bir hanımefendi temizlik yapıyor, onun parasını vermemek için huzursuzluk çıkarttılar.

"Konuşmaya gidiyorlar, 'bana saldırdı' diyor"

Kıraathaneyi işleten ailenin akrabası Emre Aydın ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Bu binada her zaman sıkıntı yaşıyoruz. Benim amcam ve yeğenim burada yatıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Yemek veriyorum diye beni de 'yalaka' ilan ettiler. Her gün bir problem yaşıyoruz. Kimse gelip senin kapını kıramaz. Tehdit ve hakaret yok. Konuşmaya gidiyorlar, 'bana saldırdı' diyorlar. Bize eşyalar fırlattı. Benim eşim ve o kadın akrabalar bize ayakkabılar fırlattı. Polis memurları gelince yalan söylüyor. Bizi saldırgan ilan ediyor. Bu olay hiç iyi bitmiyor ne olacak bilmiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)