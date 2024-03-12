DHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Abdullah Ürkmez (60) ve Salih İplik (64) buluştukları börekçide tartışma yaşadı.
Tartışma sırasında Salih İplik belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Abdullah Ürkmez'in başına bir el ateş etti.
Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan Ürkmez olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Saldırıyı gerçekleştiren Salih İplik ise yürüyerek çıktığı börekçinin 200 metre yakınında yakalandı.
Hastaneye kaldırılan Abdullah Ürkmez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırıdan hemen sonra yaşananlar ve saldırganın yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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