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İstanbul Arnavutköy'de bir kişi arkadaşını başından vurarak öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi arkadaşını başından vurarak öldürdü İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre aralarında borç meselesi olan iki arkadaş buluştukları börekçide tartıştı. Arkadaşını silahla başından vurarak öldüren saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.