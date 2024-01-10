İstanbul Arnavutköy'de film platosunda yangın çıktı

İHA
İstanbul'un ilçesi Arnavutköy Yassıören Mahallesi 'nde 26 bin metrekare alana kurulu 4 film platosunun bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı.Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan film stüdyosuna dört bir yandan müdahale etti.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangında ölü ve yaralı olmazken dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Alev alev yanan film stüdyosu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, yangında film platosu kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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