İstanbul Arnavutköy'de film platosunda yangın çıktı İstanbul Arnavutköy'de 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda çıkan yangın, 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA

İstanbul'un ilçesi Arnavutköy Yassıören Mahallesi 'nde 26 bin metrekare alana kurulu 4 film platosunun bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın

çıktı.Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan film stüdyosuna dört bir yandan müdahale etti.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında ölü ve yaralı olmazken dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alev alev yanan film stüdyosu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, yangında film platosu kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)