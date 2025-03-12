DHA
İstanbul'da korku dolu anlar...
Ataşehir ilçesine bağlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen AVM'de çıkan yangın, kısa sürede binaya yayıldı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
AVM binasından yükselen siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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