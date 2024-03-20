İstanbul Avcılar'da alev alan taksi park halindeki otomobile çarptı İstanbul Avcılar'da alev alev yanan ticari taksi kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. İki aracın da küle döndüğü anlar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde müşterisini bırakmak için sokak üzerinde duran taksi şoförü Tamer Yavuz, araçtan duman geldiğini görerek indi.

Kaputu açtıktan bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı.

Alev alev yanan taksi bir süre sonra kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı.

Taksideki alevler otomobile de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlar küle döndü

Ekipler yanan iki araca da müdahale ederek söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Müşterim vardı. Müşterimi bırakacaktım. Araçtan duman çıkmaya başladı. Ben de araçtan inerek kaputu açtım. Müdahale etmek istedim. Çevredeki insanlar beni uyararak yardımcı oldu. Araba yandıktan sonra kendi kendine bu araca vurdu. Herhangi bir yaralanan yok" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)