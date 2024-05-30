İstanbul Avcılar'da kazaya karışan otomobil savrularak yayaya çarptı İstanbul Avcılar'da kazaya karışan otomobilin savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde E-5 kara yolu yan yoldan dönüş yapmak üzere olan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya vurdu.

Yaşananlar kamerada

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı.

Otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)