İstanbul Avcılar'da kazaya karışan otomobil savrularak yayaya çarptı

İHA
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde E-5 kara yolu yan yoldan dönüş yapmak üzere olan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya vurdu.
Yaşananlar kamerada
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada otomobil sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı.
Otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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