İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası kamerada

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin yere düşerek savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 06:21
İstanbul'un Avcılar ilçesi İskele Caddesi'nde kız kardeşiyle beraber motosikletle seyreden sürücü, hakimiyetini kaybederek düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet kullanan abinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kız kardeşiyle beraber yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrasında kız kardeş ayağa kalkarken çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kardeşlerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

