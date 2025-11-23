İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası kamerada

- İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
- Motosikletteki sürücü ve kız kardeşi yere düşerek yaralandı.
- Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi İskele Caddesi'nde kız kardeşiyle beraber motosikletle seyreden sürücü, hakimiyetini kaybederek düştü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet kullanan abinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kız kardeşiyle beraber yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kaza sonrasında kız kardeş ayağa kalkarken çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kardeşlerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.